Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова высказался по поводу информации о том, что в его клиенте заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что в случае перехода в английский клуб директора по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника, футболиста могут купить в «МЮ».

«К нам никто из «Манчестер Юнайтед» не обращался. Не хочу комментировать слухи. Сейчас идут важные игры, концовка сезона», — цитирует Банатина Sport24.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.