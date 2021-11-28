Агент Баринова — об интересе «МЮ»: «К нам никто не обращался»
Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова высказался по поводу информации о том, что в его клиенте заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что в случае перехода в английский клуб директора по спорту и развитию «Локомотива» Ральфа Рангника, футболиста могут купить в «МЮ».
«К нам никто из «Манчестер Юнайтед» не обращался. Не хочу комментировать слухи. Сейчас идут важные игры, концовка сезона», — цитирует Банатина Sport24.
В этом сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-28-agent-barinova-k-nam-nikto-iz-manchester-yunayted-ne-obrashchalsya
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю