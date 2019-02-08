Брайн Идову: "Предложение из Франции финансово было более выгодным, чем от "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову в интервью "Известиям" подтвердил, что мог прошлым летом перейти во Францию. Он объяснил, почему предпочел железнодорожников.

– "Локомотив" – один из лидеров отечественного футбола, амбициозный клуб, действующий чемпион России, участник Лиги чемпионов, – сказал Идову. – Еврокубки для меня всегда были мечтой. Плюс Юрий Павлович Семин позвонил Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, узнавал про меня, интересовался. Мне об этом Гаджиев и рассказал. Затем мне набрал сам Семин, и мы уже пообщались лично. Это стало для меня определяющим моментом.

– И все же как можно было отказаться от переезда в один из сильнейших европейских чемпионатов?

– Как раз с тренером той французской команды я даже не разговаривал. Там во мне было заинтересовано скорее руководство клуба. Они общались с наставником сборной Нигерии обо мне. Я не понимал всей ситуации: нужен я тренеру команды или только руководству. Поэтому вариант с "Локомотивом" показался предпочтительнее.

– Можете назвать французский клуб, который вами интересовался?

– В этом нет никакого смысла, это все уже в прошлом. Могу сказать только, что это не ПСЖ (смеется).

– Правда, что это предложение было более выгодным с финансовой точки зрения?

– Можно так сказать.