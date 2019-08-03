Божович считает, что "Крылья Советов" по игре не заслужили поражения в матче с "Локо"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения в матче 4-го тура чемпионата России от "Локомотива" (1:2) отметил, что его команда по игре не заслужила такого поражения.

– Очень обидно так проигрывать, – приводит пресс-служба клуба слова Божовича. – Думаю, что по игре мы не заслужили такого поражения. В первом тайме соперник больше контролировал мяч, забил гол. Во втором тайме у нас были моменты, но два раза "Локомотив" спас Гилерме. В концовке мы сравняли счет и подумали, что сможем больше, но пропустили второй мяч и уступили.

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