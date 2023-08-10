Божович не верит, что Мажич сможет улучшить судейство в РПЛ

Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с новым руководителем российского судейского корпуса сербом Милорадом Мажичем.

— Российский судейский корпус недавно возглавил серб Милорад Мажич. Как вы к нему относитесь, были ли у вас конфликты? Сможет ли он поправить ситуацию с судейством в России?

— Думаю, не сможет. Он — болельщик «Партизана», удалил меня. Мы кубковую игру проиграли — 1:5. Мажич показал мне красную, а я несколько минут сидел на скамейке, не хотел уходить. А еще он судил финал Кубка Сербии «Партизан» — «Црвена Звезда», когда уже не я работал. И не свистнул железный пенальти в ворота «Партизана». Он такой же, как и любой судья. Если нужно, может отсудить хорошо. А если нужно — закопать.

— Ну, хоть один хороший судья в вашей карьере был?

— Мажич был хороший арбитр, когда судил в Европе. Но не в Сербии. Его «отец» — Томислав Караджич, президент сербской футбольной федерации. Он был болельщик «Партизана». И хорошо почувствовал, что у Милорада есть нужные качества.