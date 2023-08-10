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Сегодня, 11:30

Божович не верит, что Мажич сможет улучшить судейство в РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Милорад Мажич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с новым руководителем российского судейского корпуса сербом Милорадом Мажичем.

— Российский судейский корпус недавно возглавил серб Милорад Мажич. Как вы к нему относитесь, были ли у вас конфликты? Сможет ли он поправить ситуацию с судейством в России?

— Думаю, не сможет. Он — болельщик «Партизана», удалил меня. Мы кубковую игру проиграли — 1:5. Мажич показал мне красную, а я несколько минут сидел на скамейке, не хотел уходить. А еще он судил финал Кубка Сербии «Партизан» — «Црвена Звезда», когда уже не я работал. И не свистнул железный пенальти в ворота «Партизана». Он такой же, как и любой судья. Если нужно, может отсудить хорошо. А если нужно — закопать.

— Ну, хоть один хороший судья в вашей карьере был?

— Мажич был хороший арбитр, когда судил в Европе. Но не в Сербии. Его «отец» — Томислав Караджич, президент сербской футбольной федерации. Он был болельщик «Партизана». И хорошо почувствовал, что у Милорада есть нужные качества.

Миодраг Божович. «Жаль, не возглавил «Спартак». «Зенит» может делать что угодно, но красно-белые — народная команда!» Интервью Божовича

Милорад Мажич
Миодраг Божович
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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