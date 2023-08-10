Темников рассказал о своем переходе из «Динамо» в «Торпедо»

Защитник «Кубани» Иван Темников рассказал о переходе из московского «Динамо» в столичное «Торпедо».

«Я всегда открыт. Например, болельщики «Динамо» и «Торпедо» друг друга не любят, а я поиграл за оба клуба и всем отвечал. Только предупреждал: «Будешь писать ерунду — заканчиваем переписку». Да, после «Динамо» я переходил в «Торпедо». Но никогда ничьи ромбики не целовал, не клялся в любви, как некоторые футболисты РПЛ. Думаю о семье. Позвали меня в команду — я иду. И, кстати, от торпедовцев никаких угроз не было, меня нормально приняли, даже полюбили. До сих пор общаюсь с болельщиками «Торпедо». Завоевал доверие», — приводит слова Sport24.

34-летний россиянин выступал за «Динамо» с 2016 по 2019 год. В составе «Торпедо» защитник играл с 2021 по 2023 год.