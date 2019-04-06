Болельщики "Спартака" избили своего из-за Глушакова. Фанат упал без сознания

На трибуне Б "Открытие Арены", где располагаются активные болельщики "Спартака", во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА возникла потасовка.

Причина – один из спартаковских фанатов (на вид – около 30 лет) растянул шарф с оскорблениями в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова. С ним он стоял на протяжении всего первого тайма.

Болельщик "Спартака" с шарфом о Глушакове. Фото "СЭ"

Это не понравилось другим болельщикам. Где-то до 40-й минуты ему никто не предъявлял претензий, но затем к нему подошли два фаната, один из которых в грубой форме попросил шарф убрать. Болельщик, недовольный появлением Глушакова на поле, ответил ему так же грубо, после чего завязалась потасовка три на три. Дерущихся разняли.

Потом около 5 минут они переругивались, а в перерыве – снова подрались. Болельщик с шарфом атаковал противников, но был избит сам – ему противостояли около десятка человек. Фаната сильно избили – он упал без сознания (причем несколько ударов ему нанесла девушка), а его другу разбили нос. В результате побитого болельщика, через несколько минут пришедшего в сознание, унесли с сектора на носилках.

#СпартакЦСКА Драка на трибуне между своими из-за Глушакова. Двое в крови pic.twitter.com/ntN9irUEqC – СЭ Спартак (@spartak_se) 6 апреля 2019 г.

"Спартак" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча