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Сегодня, 21:00

Белоус считает, что «Локомотиву» будет тяжело попасть в тройку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил шансы железнодорожников попасть в тройку в нынешнем сезоне.

«Локомотив» может претендовать на пятерку в нынешне сезоне. Знаю, что клуб ставит более высокие задачи, и все хотят быть в медалях. Это будет тяжело сделать. Железнодорожникам необходимо укрепить все позиции. Надо понимать, что «Локомотив» — молодая команда. Я симпатизирую «Локомотиву». В этом сезоне у железнодорожников вряд ли получится попасть в тройку. «Локомотив» прогрессирует, и футболисты стали лучше играть", — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-lokomotivu-budet-tyazhelo-popast-v-trojku/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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