Белоус считает, что «Локомотиву» будет тяжело попасть в тройку

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил шансы железнодорожников попасть в тройку в нынешнем сезоне.

«Локомотив» может претендовать на пятерку в нынешне сезоне. Знаю, что клуб ставит более высокие задачи, и все хотят быть в медалях. Это будет тяжело сделать. Железнодорожникам необходимо укрепить все позиции. Надо понимать, что «Локомотив» — молодая команда. Я симпатизирую «Локомотиву». В этом сезоне у железнодорожников вряд ли получится попасть в тройку. «Локомотив» прогрессирует, и футболисты стали лучше играть", — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

«Локомотив» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 31 очко в 18 турах. Лидером чемпионата России является «Краснодар» с 38 баллами.