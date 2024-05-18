«Сочи» — «Краснодар»: Кривцов забил на 5-й минуте

«Краснодар» открыл счет в матче 29-го тура чемпионата России против «Сочи».

На 5-й минуте отличился полузащитник «быков» Никита Кривцов. Для 21-летнего игрока этот гол стал вторым в текущем розыгрыше РПЛ.

Счет в матче на данный момент — 1:0 в пользу «Краснодара». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Краснодар».