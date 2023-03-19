Баринов — о победе над «Краснодаром»: «Тренер в перерыве сказал, что стыдно так играть»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России (3:2).

«Не могу понять почему, но мы очень плохо начинаем первые таймы. Особенно в домашних играх. В перерыве тренер хорошенько встряхнул нас. Сказал, что так играть нельзя, что стыдно. Вышли на второй тайм совершено по-другому», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» выиграл третий матч подряд в РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице (22 очка).

«Краснодар» находится на 8-й строчке с 29 очками на счету.