Бакаев не считает себя лидером атаки «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев» (2:0) отметил, что не считает себя лидером атаки красно-белых.

— Освоился ли я на новой позиции? Да, освоился. Хотя есть к чему стремиться, нужно еще лучше играть на этой позиции, — отметил Бакаев в эфире телеканала «Матч Премьер». — С каждой игрой будет получаться все лучше.

— К чему еще стремиться?

— Не все получалось, был брак в передачах. Нужно убирать брак и еще качественнее отдавать передачи.

— Как сложилось отличное взаимопонимание с Понсе?

— Он — умный игрок, грамотно открывается. Я вижу эти открывания, мы не первый месяц вместе. Лучше чувствуем друг друга, его открывания играют огромную роль.

— Почему редко бьете по воротам?

-Я хотел ударить, но в последний момент передумал и скрытую пытался отдать. Сегодня была такая цель — больше отдавать. В следующей игре буду больше бить.

— Сегодня была установка играть так, как вы играли?

— Да. У меня было, чтобы я при обороне выдвигался к центральному. Думаю, это сработала, мы почти ничего не давали делать «Крыльям», кроме забросов. Команда хорошо сработала, особенно в обороне. Мы терпели и были вознаграждены забитыми мячами.

— Вы — лидер «Спартака» в атаке?

— Еще нет.

— А когда будете?

— Не знаю, еще много работы предстоит. Нельзя делать выводы так быстро. Нужно год за годом доказывать. Надеюсь, болельщики признают.

— Комфортно играть в контратаке, а не при владении мячом?

— Я бы не сказал, что мы сидели в обороне. Когда нужно было, мы сидели. Когда нужно — контролировали. У нас задача играть по ситуации. Есть мяч — мы контролируем его и ищем слабые точки у соперника. Если соперник атакует, то мы становимся на свои позиции и контратакуем, если нужно или прессингуем. Что нам тренер говорит, то мы и делаем.