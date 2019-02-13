Бабаев считает, что затраты на введение Fan ID не адекватны его эффективности

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выступил против введения на регулярной основе паспорта болельщика (Fan ID) в российских соревнованиях.

Сегодня в Госдуме проходит круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу паспорта болельщика.

- У меня возникает большой знак вопроса эффективности этой меры. Да, есть положительный опыт чемпионата мира, но это настолько уникальное и сложное с точки зрения подготовки событие, так что зеркально использовать этот опыт на внутрироссийских соревнованиях было бы ошибкой, - цитирует Бабаева ТАСС. - Речь шла о конкретных стадионах, в конкретных городах. Во время внутрироссийских соревнований все сложнее, ведь в лигах меняются клубы, стадионы, города. Это будет сопряжено с огромными техническими проблемами и огромными вложениями, которые пока оценить сложно, но это миллиарды.

Паспорт болельщика (Fan ID) действовал на ЧМ-2018. Его должен был получить каждый болельщик, купивший билеты на матчи турнира.

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