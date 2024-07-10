Бабаев объяснил, в каком случае ЦСКА продлит контракт с Чаловым
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контрактов с нападающим Федором Чаловым и полузащитником Иваном Обляковым.
«Вероятен ли уход Облякова и Чалова? Когда продлевался контракт с Федором, мы дали ему слово и отразили это в контракте. Для европейских клубов определенного уровня действительно есть специальные условия. Но пока никаких официальных предложений не поступало.
Что касается Ивана, то мы недавно продлили с ним контракт, достаточно непростые были переговоры. Он один из лидеров команды. В наши планы не входит расставаться с ним. Но при этом, как вы знаете, все бывает. На данный момент эти разговоры беспочвенны.
Если летом Чалов не уходит, то мы садимся за стол переговоров и подписываем долгосрочный контракт», — отметил Бабаев.
В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и пятью результативными передачами.
На счету Облякова 38 сыгранных встреч, в которых он забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -