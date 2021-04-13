«Айнтрахт» рассматривает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско — один из кандидатов на пост главного тренера «Айнтрахта», сообщает 90min.

По данным источника, в клубе осведомлены о том, что немец не собирается продлевать контракт с российским клубом, поэтому готовы рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера.

«Айнтрахт» также интересуется Ральфом Рангником. Накануне сообщалось, что специалист может стать главой спортивного отдела «Локомотива».

После 28 туров бундеслиги «Айнтрахт» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 53 балла. «Спартак» после 25 туров Тинькофф РПЛ занимает 2-е место.