Батраков переезжает в Турцию! «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о трансфере полузащитника

Железнодорожники заработают как минимум 25 миллионов евро.

Капитан «Локомотива» Алексей Батраков продолжит карьеру в «Галатасарае». По информации сразу нескольких источников, клубы договорились о трансфере 21-летнего футболиста. Вероятно, последний матч за железнодорожников полузащитник проведет 18 августа против «Ростова» в FONBET Кубке России.

Детали сделки

О договоренности между «Локомотивом» и «Галатасараем» почти одновременно сообщили агент Тимур Гурцкая, а также инсайдеры Андрей Панков и Иван Карпов. По данным последнего, стамбульский клуб заплатит 25 миллионов евро сразу и еще 4 миллиона в качестве бонусов. Также красно-зеленые смогут получить 10 процентов от перепродажи Батракова за сумму свыше 25 миллионов.

Ранее Карпов отмечал, что Алексей заключит с «Галатасараем» четырехлетний контракт с зарплатой 3,5-4 миллиона евро в год. Впрочем, по информации Панкова, условия пока не согласованы.

В соглашении Батракова с «Локо» имелась опция выкупа футболиста за 20 миллионов. Однако действовала она только для клубов из топ-5 европейских чемпионатов, поэтому не распространялась на представителей турецкой лиги.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прощальный матч Батракова?

Капитан железнодорожников, по данным «СЭ», вместе с командой отправился в Ростов-на-Дону на кубковый матч против «Ростова», который состоится 18 августа. В то же время турецкий журналист Эртан Сюзгюн утверждает, что Батраков уже в среду или четверг должен прилететь в Стамбул для подписания контракта.

Сага с переходом российского полузащитника в «Галатасарай» началась еще в начале месяца, а представители игрока публично говорили о желании Алексея попробовать свои силы в новом чемпионате и в Лиге чемпионов.

«Галатасарай» — постоянная борьба за первое место в чемпионате Турции и большие цели в Лиге чемпионов. Если дойдет до предложения, Алексей точно хочет его рассмотреть. Ему это интересно», — заявлял агент Владимир Кузьмичев в интервью Нобелю Арустамяну.

По информации СМИ, Батраков даже лично просил генерального директора «Локо» Бориса Ротенберга отпустить его. Судя по всему, желание Алексея исполнили. А у российских болельщиков теперь появится дополнительный повод следить за еврокубками.

Батраков является воспитанником красно-зеленых. В общей сложности он провел за команду 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.