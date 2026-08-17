Батраков переезжает в Турцию! «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о трансфере полузащитника
Капитан «Локомотива» Алексей Батраков продолжит карьеру в «Галатасарае». По информации сразу нескольких источников, клубы договорились о трансфере 21-летнего футболиста. Вероятно, последний матч за железнодорожников полузащитник проведет 18 августа против «Ростова» в FONBET Кубке России.
Детали сделки
О договоренности между «Локомотивом» и «Галатасараем» почти одновременно сообщили агент Тимур Гурцкая, а также инсайдеры Андрей Панков и Иван Карпов. По данным последнего, стамбульский клуб заплатит 25 миллионов евро сразу и еще 4 миллиона в качестве бонусов. Также красно-зеленые смогут получить 10 процентов от перепродажи Батракова за сумму свыше 25 миллионов.
Ранее Карпов отмечал, что Алексей заключит с «Галатасараем» четырехлетний контракт с зарплатой 3,5-4 миллиона евро в год. Впрочем, по информации Панкова, условия пока не согласованы.
В соглашении Батракова с «Локо» имелась опция выкупа футболиста за 20 миллионов. Однако действовала она только для клубов из топ-5 европейских чемпионатов, поэтому не распространялась на представителей турецкой лиги.
Прощальный матч Батракова?
Капитан железнодорожников, по данным «СЭ», вместе с командой отправился в Ростов-на-Дону на кубковый матч против «Ростова», который состоится 18 августа. В то же время турецкий журналист Эртан Сюзгюн утверждает, что Батраков уже в среду или четверг должен прилететь в Стамбул для подписания контракта.
Сага с переходом российского полузащитника в «Галатасарай» началась еще в начале месяца, а представители игрока публично говорили о желании Алексея попробовать свои силы в новом чемпионате и в Лиге чемпионов.
«Галатасарай» — постоянная борьба за первое место в чемпионате Турции и большие цели в Лиге чемпионов. Если дойдет до предложения, Алексей точно хочет его рассмотреть. Ему это интересно», — заявлял агент Владимир Кузьмичев в интервью Нобелю Арустамяну.
По информации СМИ, Батраков даже лично просил генерального директора «Локо» Бориса Ротенберга отпустить его. Судя по всему, желание Алексея исполнили. А у российских болельщиков теперь появится дополнительный повод следить за еврокубками.
Батраков является воспитанником красно-зеленых. В общей сложности он провел за команду 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|4
|0
|0
|9-4
|12
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2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
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4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
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5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
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6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
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7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
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10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0