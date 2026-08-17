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Сегодня, 19:30

Батраков переезжает в Турцию! «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о трансфере полузащитника

Максим Клементьев
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Железнодорожники заработают как минимум 25 миллионов евро.

Капитан «Локомотива» Алексей Батраков продолжит карьеру в «Галатасарае». По информации сразу нескольких источников, клубы договорились о трансфере 21-летнего футболиста. Вероятно, последний матч за железнодорожников полузащитник проведет 18 августа против «Ростова» в FONBET Кубке России.

Детали сделки

О договоренности между «Локомотивом» и «Галатасараем» почти одновременно сообщили агент Тимур Гурцкая, а также инсайдеры Андрей Панков и Иван Карпов. По данным последнего, стамбульский клуб заплатит 25 миллионов евро сразу и еще 4 миллиона в качестве бонусов. Также красно-зеленые смогут получить 10 процентов от перепродажи Батракова за сумму свыше 25 миллионов.

Алексей Батраков.В «Локо» одобрили продажу Батракова, хотя Ротенберг был против. У клуба нет побед и согласия среди боссов

Ранее Карпов отмечал, что Алексей заключит с «Галатасараем» четырехлетний контракт с зарплатой 3,5-4 миллиона евро в год. Впрочем, по информации Панкова, условия пока не согласованы.

В соглашении Батракова с «Локо» имелась опция выкупа футболиста за 20 миллионов. Однако действовала она только для клубов из топ-5 европейских чемпионатов, поэтому не распространялась на представителей турецкой лиги.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прощальный матч Батракова?

Капитан железнодорожников, по данным «СЭ», вместе с командой отправился в Ростов-на-Дону на кубковый матч против «Ростова», который состоится 18 августа. В то же время турецкий журналист Эртан Сюзгюн утверждает, что Батраков уже в среду или четверг должен прилететь в Стамбул для подписания контракта.

Сага с переходом российского полузащитника в «Галатасарай» началась еще в начале месяца, а представители игрока публично говорили о желании Алексея попробовать свои силы в новом чемпионате и в Лиге чемпионов.

«Галатасарай» — постоянная борьба за первое место в чемпионате Турции и большие цели в Лиге чемпионов. Если дойдет до предложения, Алексей точно хочет его рассмотреть. Ему это интересно», — заявлял агент Владимир Кузьмичев в интервью Нобелю Арустамяну.

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По информации СМИ, Батраков даже лично просил генерального директора «Локо» Бориса Ротенберга отпустить его. Судя по всему, желание Алексея исполнили. А у российских болельщиков теперь появится дополнительный повод следить за еврокубками.

Батраков является воспитанником красно-зеленых. В общей сложности он провел за команду 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи.

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Алексей Батраков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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