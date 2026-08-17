Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Никаких «стрелок». Тюкавин объяснил жест после игры с «Зенитом» и попросил фанатов «Динамо» набраться терпения

Максим Слекишин
корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото ФК «Динамо»
«Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему».

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» находился под пристальным вниманием: на фоне слухов об интересе сине-бело-голубых после финального свистка он показал «стрелку» трибунам, а затем тепло обнялся с Андреем Мостовым и даже получил приглашение в клуб из Северной столицы от Вильмара Барриоса.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо

«Недокрутил victory»

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась крупной победой «Зенита» — 3:0. Александр Соболев оформил дубль, а окончательный счет установил Максим Глушенков. После окончания матча болельщики заметили, как Тюкавин показал кому-то на трибуне жест в виде стрелки двумя пальцами. В социальных сетях его быстро связали со слухами об интересе невской команды.

«Недокрутил жест victory (победа). Показывал его знакомому», — объяснил Тюкавин в интервью «РБ Спорт».

Эту версию поддержал и агент нападающего Алексей Сафонов. Он призвал не искать в эпизоде скрытый смысл.

«Я никакого подтекста не вижу в этом моменте. С ним не обсуждал это. Ерунда. Костя — игрок «Динамо». Он выходит и убирает ноги разве? Зачем эту историю мусолить? У нас идиоты любят в таком копаться. Эти разговоры в пользу нищих. Он же не Соболев, который отказывался тренироваться, пока его не продадут», — сказал Сафонов «СЭ».

При этом избежать разговоров о возможном переходе Константину не удалось. В микст-зоне полузащитник Вильмар Барриос, проходя мимо Тюкавина, позвал его в «Зенит».

«Мне нравится, как он играет. Я его приглашаю к нам, он знает об этом», — приводит слова колумбийца «РБ Спорт».

Александр Соболев и&nbsp;Джон Джон.«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых

Также нападающий тепло поприветствовал вингера «Зенита» Андрея Мостового. К ним присоединился главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Начало сезона для Константина складывается непросто. В пяти матчах за «Динамо» во всех турнирах форвард ни разу не забил и сделал только одну результативную передачу. Агент игрока, однако, не видит причин для тревоги.

«Сейчас Костя забьет, и все будет нормально. Да, пока за четыре игры этого сделать не удалось, но раньше были и 10 матчей без голов. Он свое наколотит. Моменты появляются — это хорошо», — отметил Сафонов «СЭ».

Сам Тюкавин добавил:

«Что сказать болельщикам? Надо набраться терпения и запастись валидолом. Команда строится, пришел Сандро Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему», — сказал он «РБ Спорт».

Фото ФК «Динамо»

«Все команды равны, но некоторые равнее»

Сафонов также поделился мнением о пенальти в ворота «Динамо». Напомним, на 27-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков после вмешательства ВАР и видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота бело-голубых за то, что защитник гостей Давид Рикардо ударил Соболева. Спорный эпизод еще долго обсуждали в Сети.

«Был момент, когда Костю в спину толкали. Судья был бы грамотный... Но зато он ставит пенальти в ворота «Динамо». Если мы хотим судить как на чемпионате мира, то там близко бы даже такое не поставили. Получается все как в шутке: «Все команды равны, но некоторые равнее». Бог ему судья. У нас экспертный комитет, который непонятно из кого состоит, всегда признает, что судьи правы. Зачем этот комитет нужен вообще? Очки-то никто не вернет. «Динамо» 20 минут возило «Зенит». Но серьезная команда не должна рассыпаться даже после левых пенальти», — сказал Сафонов «СЭ».

Александр Соболев исполняет пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ.«Ну что вы, судьи, творите?» «Зениту» назначили уже 15 пенальти за год — больше всех в России

А еще агент Тюкавина раскритиковал игру парагвайского защитника бело-голубых Хуана Касереса, которым, по данным СМИ, интересовалась «Барселона».

«Журналисты пишут про Касереса и «Барселону», но он ближнему пас не может отдать даже. Нахрена «Барселоне» этот лесоруб? Написали бы еще про любую другую команду Испании, кроме «Реала» и «Барселоны», тогда я, может, еще понял бы. Реально дровосек какой-то. Это хорошо, что его с «Зенитом» поменять успели. Он бы точно красную получил», — сообщил Сафонов «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Сафонов
Читайте также
Что ждет Батракова в «Галатасарае»? У возможного трансфера много плюсов для Алексея
Львова-Белова назвала материнскую любовь главным условием для воспитания детей
Батраков уезжает ради большой европейской карьеры. Но что теперь будет с «Локомотивом»?
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Трамп рассказал об ответе Ким Чен Ына на предложение о диалоге
Южная Корея предлагает мир Пхеньяну. Что нужно знать
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Балтика» — «Спартак» и все матчи
Александр Ивлев: «Ждем, что РФС должным образом отреагирует на судейство в матче «Динамо» с «Зенитом»
«Ростов» объявил об уходе Мохаммада Мохеби
Сметанин раскритиковал Кукуяна после пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом»: «Те же на манеже»
Лещенко — о пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»: «Сидел у телевизора и хотел в экран чем-нибудь тяжелым запустить!»
Источник: Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с «Галатасараем» в среду или четверг
Булыкин — о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Должна быть справедливая игра, где все решается без судейских ошибок»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кто мог представить в одной компании с «Зенитом» и «Спартаком» «Динамо», но не из Москвы, а из Махачкалы?!

Батраков переезжает в Турцию! «Локомотив» и «Галатасарай» договорились о трансфере полузащитника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости