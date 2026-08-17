Никаких «стрелок». Тюкавин объяснил жест после игры с «Зенитом» и попросил фанатов «Динамо» набраться терпения
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» находился под пристальным вниманием: на фоне слухов об интересе сине-бело-голубых после финального свистка он показал «стрелку» трибунам, а затем тепло обнялся с Андреем Мостовым и даже получил приглашение в клуб из Северной столицы от Вильмара Барриоса.
«Недокрутил victory»
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась крупной победой «Зенита» — 3:0. Александр Соболев оформил дубль, а окончательный счет установил Максим Глушенков. После окончания матча болельщики заметили, как Тюкавин показал кому-то на трибуне жест в виде стрелки двумя пальцами. В социальных сетях его быстро связали со слухами об интересе невской команды.
«Недокрутил жест victory (победа). Показывал его знакомому», — объяснил Тюкавин в интервью «РБ Спорт».
Эту версию поддержал и агент нападающего Алексей Сафонов. Он призвал не искать в эпизоде скрытый смысл.
«Я никакого подтекста не вижу в этом моменте. С ним не обсуждал это. Ерунда. Костя — игрок «Динамо». Он выходит и убирает ноги разве? Зачем эту историю мусолить? У нас идиоты любят в таком копаться. Эти разговоры в пользу нищих. Он же не Соболев, который отказывался тренироваться, пока его не продадут», — сказал Сафонов «СЭ».
При этом избежать разговоров о возможном переходе Константину не удалось. В микст-зоне полузащитник Вильмар Барриос, проходя мимо Тюкавина, позвал его в «Зенит».
«Мне нравится, как он играет. Я его приглашаю к нам, он знает об этом», — приводит слова колумбийца «РБ Спорт».
Также нападающий тепло поприветствовал вингера «Зенита» Андрея Мостового. К ним присоединился главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.
Начало сезона для Константина складывается непросто. В пяти матчах за «Динамо» во всех турнирах форвард ни разу не забил и сделал только одну результативную передачу. Агент игрока, однако, не видит причин для тревоги.
«Сейчас Костя забьет, и все будет нормально. Да, пока за четыре игры этого сделать не удалось, но раньше были и 10 матчей без голов. Он свое наколотит. Моменты появляются — это хорошо», — отметил Сафонов «СЭ».
Сам Тюкавин добавил:
«Что сказать болельщикам? Надо набраться терпения и запастись валидолом. Команда строится, пришел Сандро Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему», — сказал он «РБ Спорт».
«Все команды равны, но некоторые равнее»
Сафонов также поделился мнением о пенальти в ворота «Динамо». Напомним, на 27-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков после вмешательства ВАР и видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота бело-голубых за то, что защитник гостей Давид Рикардо ударил Соболева. Спорный эпизод еще долго обсуждали в Сети.
«Был момент, когда Костю в спину толкали. Судья был бы грамотный... Но зато он ставит пенальти в ворота «Динамо». Если мы хотим судить как на чемпионате мира, то там близко бы даже такое не поставили. Получается все как в шутке: «Все команды равны, но некоторые равнее». Бог ему судья. У нас экспертный комитет, который непонятно из кого состоит, всегда признает, что судьи правы. Зачем этот комитет нужен вообще? Очки-то никто не вернет. «Динамо» 20 минут возило «Зенит». Но серьезная команда не должна рассыпаться даже после левых пенальти», — сказал Сафонов «СЭ».
А еще агент Тюкавина раскритиковал игру парагвайского защитника бело-голубых Хуана Касереса, которым, по данным СМИ, интересовалась «Барселона».
«Журналисты пишут про Касереса и «Барселону», но он ближнему пас не может отдать даже. Нахрена «Барселоне» этот лесоруб? Написали бы еще про любую другую команду Испании, кроме «Реала» и «Барселоны», тогда я, может, еще понял бы. Реально дровосек какой-то. Это хорошо, что его с «Зенитом» поменять успели. Он бы точно красную получил», — сообщил Сафонов «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0