Никаких «стрелок». Тюкавин объяснил жест после игры с «Зенитом» и попросил фанатов «Динамо» набраться терпения

«Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему».

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» находился под пристальным вниманием: на фоне слухов об интересе сине-бело-голубых после финального свистка он показал «стрелку» трибунам, а затем тепло обнялся с Андреем Мостовым и даже получил приглашение в клуб из Северной столицы от Вильмара Барриоса.

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16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Недокрутил victory»

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась крупной победой «Зенита» — 3:0. Александр Соболев оформил дубль, а окончательный счет установил Максим Глушенков. После окончания матча болельщики заметили, как Тюкавин показал кому-то на трибуне жест в виде стрелки двумя пальцами. В социальных сетях его быстро связали со слухами об интересе невской команды.

«Недокрутил жест victory (победа). Показывал его знакомому», — объяснил Тюкавин в интервью «РБ Спорт».

Эту версию поддержал и агент нападающего Алексей Сафонов. Он призвал не искать в эпизоде скрытый смысл.

«Я никакого подтекста не вижу в этом моменте. С ним не обсуждал это. Ерунда. Костя — игрок «Динамо». Он выходит и убирает ноги разве? Зачем эту историю мусолить? У нас идиоты любят в таком копаться. Эти разговоры в пользу нищих. Он же не Соболев, который отказывался тренироваться, пока его не продадут», — сказал Сафонов «СЭ».

При этом избежать разговоров о возможном переходе Константину не удалось. В микст-зоне полузащитник Вильмар Барриос, проходя мимо Тюкавина, позвал его в «Зенит».

«Мне нравится, как он играет. Я его приглашаю к нам, он знает об этом», — приводит слова колумбийца «РБ Спорт».

Также нападающий тепло поприветствовал вингера «Зенита» Андрея Мостового. К ним присоединился главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.

Начало сезона для Константина складывается непросто. В пяти матчах за «Динамо» во всех турнирах форвард ни разу не забил и сделал только одну результативную передачу. Агент игрока, однако, не видит причин для тревоги.

«Сейчас Костя забьет, и все будет нормально. Да, пока за четыре игры этого сделать не удалось, но раньше были и 10 матчей без голов. Он свое наколотит. Моменты появляются — это хорошо», — отметил Сафонов «СЭ».

Сам Тюкавин добавил:

«Что сказать болельщикам? Надо набраться терпения и запастись валидолом. Команда строится, пришел Сандро Шварц. Те ребята, которые не знают его требования, привыкают к ним. Мы стараемся изменить ситуацию к лучшему», — сказал он «РБ Спорт».

Фото ФК «Динамо»

«Все команды равны, но некоторые равнее»

Сафонов также поделился мнением о пенальти в ворота «Динамо». Напомним, на 27-й минуте главный арбитр встречи Артем Чистяков после вмешательства ВАР и видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота бело-голубых за то, что защитник гостей Давид Рикардо ударил Соболева. Спорный эпизод еще долго обсуждали в Сети.

«Был момент, когда Костю в спину толкали. Судья был бы грамотный... Но зато он ставит пенальти в ворота «Динамо». Если мы хотим судить как на чемпионате мира, то там близко бы даже такое не поставили. Получается все как в шутке: «Все команды равны, но некоторые равнее». Бог ему судья. У нас экспертный комитет, который непонятно из кого состоит, всегда признает, что судьи правы. Зачем этот комитет нужен вообще? Очки-то никто не вернет. «Динамо» 20 минут возило «Зенит». Но серьезная команда не должна рассыпаться даже после левых пенальти», — сказал Сафонов «СЭ».

А еще агент Тюкавина раскритиковал игру парагвайского защитника бело-голубых Хуана Касереса, которым, по данным СМИ, интересовалась «Барселона».

«Журналисты пишут про Касереса и «Барселону», но он ближнему пас не может отдать даже. Нахрена «Барселоне» этот лесоруб? Написали бы еще про любую другую команду Испании, кроме «Реала» и «Барселоны», тогда я, может, еще понял бы. Реально дровосек какой-то. Это хорошо, что его с «Зенитом» поменять успели. Он бы точно красную получил», — сообщил Сафонов «СЭ».