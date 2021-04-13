Футбольные арбитры выразили соболезнование семье Ярдошвили

Член комиссии УЕФА по развитию судейства, национальный инструктор РФС Николай Левников от себя и от имени российских арбитров выразил соболезнования родным и близким врача «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался сегодня, 13 апреля.

«Это был хороший человек и большой специалист. Он как врач безотказно помогал всем судьям, кто обращался к нему за помощью. Вечная ему память», — сказал Левников.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.

(Александр Бобров)