Футбольные арбитры выразили соболезнование семье Ярдошвили
15:29
Член комиссии УЕФА по развитию судейства, национальный инструктор РФС Николай Левников от себя и от имени российских арбитров выразил соболезнования родным и близким врача «Динамо» Александра Ярдошвили, который скончался сегодня, 13 апреля.
«Это был хороший человек и большой специалист. Он как врач безотказно помогал всем судьям, кто обращался к нему за помощью. Вечная ему память», — сказал Левников.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач России и глава профсоюза футбольных врачей РФС.
(Александр Бобров)
8
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю