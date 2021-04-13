Гризманн приобрел карточку 17-летнего полузащитника «Динамо» Захаряна в футбольной фэнтези-игре

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн приобрел уникальную карточку полузащитника «Динамо» и молодежной сборной России Арсена Захаряна в футбольной фэнтези-игре Sorare.

Гризманн приобрел карточку 17-летнего полузащитника «Динамо» Захаряна. Фото Twitter

Пользователь в Twitter опубликовал изображение приобретенной карточки. Выбор француза в комментариях оценил и сам московский клуб. «Разумный выбор! Понятно, что вы хорошо разбираетесь в футболе», - написало «Динамо». Гризманн ответил милым эмодзи.

Гризманн приобрел карточку 17-летнего полузащитника «Динамо» Захаряна. Фото Twitter

Sorare была разработана в 2018 году. Это фэнтези-игра, которая использует технологию блокчейн. Игроки покупают, продают и управляют виртуальной командой с помощью электронных карточек футболистов.

Захарян дебютировал за основную команду «Динамо» в текущем сезоне. 17-летний полузащитник провел в чемпионате России 8 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.