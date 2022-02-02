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Ребров: «Главное отличие Ваноли от Витории? Интенсивность тренировок»

Ребров сравнил главного тренера «Спартака» Ваноли с экс-наставником Виторией
Карен Саркисян
Корреспондент

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о главном тренере московского клуба Паоло Ваноли.

«Ваноли очень жесткий, эмоциональный и требовательный, — приводит слова Реброва «Чемпионат». — Это чувствуется при первом же контакте. Паоло реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Он может среагировать на все, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько футболистов сидели без масок, сразу обратил на это внимание. Так что игрокам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе«.

Также он сравнил Ваноли с бывшим главным тренером «Спартака» Руем Виторией.

«Главное отличие Ваноли от Витории? Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи Паоло тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Еще подмечу, что он активнее участвует во внутренних процессах», — сказал Ребров.

Ваноли стал главным тренером «Спартака» в декабре прошлого года, сменив Виторию, который тренировал московский клуб с июня 2021-го.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4594849-rebrov-nazval-glavnoe-otlichie-vanoli-ot-ruya-vitorii.html
Артем Ребров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Руй Витория
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