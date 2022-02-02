Ребров: «У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что ему понравилось в работе нового главного тренера московского клуба Паоло Ваноли.

«Мне очень понравилось, что Ваноли не только говорит, но и делает, — приводит слова Реброва «Чемпионат». — Паоло привлек тренера голкиперов Кузнецова. Он не тренер, который приходит и уходит. Хочет, чтобы после него что-то осталось, хочет заложить базу. Чтобы, когда придет следующий наставник, у него уже были выстроены все структуры. Ваноли хочет это создать«.

Также он сравнил методы работы Ваноли и бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017 году?» Не один в один, но похоже. Тем интереснее», — сказал он.

Ваноли стал главным тренером «Спартака» в декабре прошлого года, сменив Виторию, который тренировал московский клуб с июня 2021-го. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016-го по 2018 год.