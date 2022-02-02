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Ребров: «У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад»

Ребров назвал похожими методы работы главного тренера «Спартака» Ваноли и Карреры
Карен Саркисян
Корреспондент

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, что ему понравилось в работе нового главного тренера московского клуба Паоло Ваноли.

«Мне очень понравилось, что Ваноли не только говорит, но и делает, — приводит слова Реброва «Чемпионат». — Паоло привлек тренера голкиперов Кузнецова. Он не тренер, который приходит и уходит. Хочет, чтобы после него что-то осталось, хочет заложить базу. Чтобы, когда придет следующий наставник, у него уже были выстроены все структуры. Ваноли хочет это создать«.

Также он сравнил методы работы Ваноли и бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

«У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017 году?» Не один в один, но похоже. Тем интереснее», — сказал он.

Ваноли стал главным тренером «Спартака» в декабре прошлого года, сменив Виторию, который тренировал московский клуб с июня 2021-го. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016-го по 2018 год.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4594981-rebrov-u-vanoli-i-karrery-pohozhie-metody-spartak-nemnozhko-vernulsya-na-pyat-let-nazad.html
Артем Ребров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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3
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6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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