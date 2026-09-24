Мостовой: «Зачем мне возглавлять «Ростов»? Чтобы проиграть три матча и выслушивать, что я во всем виноват?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о желании стать тренером и возглавить одну из команд РПЛ.

21 сентября московская «Родина» объявила об отставке Хуана Диаса. В четверг, 24 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Джонатан Альба в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Ростова».

«Вопрос о желании стать тренером встает одним из первых. Так было и после ухода тренера «Родины». Хочу ли я возглавить команду? Нет. Вы хотите, чтобы через неделю меня облили грязью? Особенно те, кто этого ждет. Не для этого мы всю жизнь в футбол играли. Зачем мне «Ростов»? Чтобы проиграть три матча и выслушивать, что я виноват во всем? Футболисты ведь играют, не важно кто стоит на бровке. Если ребята сильные — будут наверху, если слабые — то будут как раньше», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Мостовой поделился мнением о возможном уходе Джонатана Альбы из «Ростова».