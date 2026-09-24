Источник: тренер Альба покидает «Ростов»

Джонатан Альба уйдет с поста главного тренера «Ростова», сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, с 44-летним испанцем удалось договориться об уходе без выплаты компенсанции. Это связано с тяжелым финансовым положением клуба.

Альба работал главным тренером «Ростова» с февраля 2025 года. В 67 матчах под его руководством команда одержала 21 победу, 15 раз сыграла вничью и потерпела 31 поражение.

Ранее испанец был главным аналитиком ростовской команды. Также он работал в сборной Румынии и ряде клубов. На данный момент он входит в тренерский штаб сборной России.