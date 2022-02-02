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«Урал» продлил контракт с Денисом Кулаковым

Иван Торопцев
Корреспондент

«Урал» объявил о продлении контракта с полузащитником Денисом Кулаковым.

Новое соглашение с 35-летним украинцем действует до конца июня 2023 года.

Кулаков выступает за «Урал» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 капитан команды из Екатеринбурга провел 19 матчей, на его счету 2 результативные передачи.

Денис Кулаков
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 - : -
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П
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Филипе Силва Малком

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