«Урал» продлил контракт с Денисом Кулаковым

«Урал» объявил о продлении контракта с полузащитником Денисом Кулаковым.

Новое соглашение с 35-летним украинцем действует до конца июня 2023 года.

ФК «Урал» продлил контракт с Денисом Кулаковым!

Теперь договор продлён до лета 2023 года. Капитан нашей команды остается в Екатеринбурге ещё как минимум на полтора года! pic.twitter.com/QUFSo9bkBx — ФК Урал (@FCURAL) February 2, 2022

Кулаков выступает за «Урал» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 капитан команды из Екатеринбурга провел 19 матчей, на его счету 2 результативные передачи.