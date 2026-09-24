Совет директоров «Локомотива» утвердил Акавова новым спортивным директором клуба

Как стало известно «СЭ», новым спортивным директором «Локомотива» после предстоящего ухода Дмитрия Ульянова станет Нариман Акавов. Его кандидатуру согласовал совет директоров клуба. Ожидается, что красно-зеленые объявят о назначении в ближайшие дни.

Вместе с Ульяновым «Локомотив» покинет весь спортивный отдел. Акавову поручено сформировать его заново, отвечая за все спортивное направление. При этом приоритеты клуба останутся прежними: ставка на российских футболистов с точечным усилением легионерами.

24 сентября «Чемпионат» сообщал, что Акавов является фаворитом на пост спортивного директора «Локомотива».

До этого Акавов руководил спортивным направлением в «Спартаке», был руководителем селекционного отдела и шеф-скаутом в «Динамо».

После 9 туров «Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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