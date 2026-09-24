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Нариман Акавов станет новым спортивным директором Локомотива

Совет директоров «Локомотива» утвердил Акавова новым спортивным директором клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Нариман Акавов.
Фото соцсети

Как стало известно «СЭ», новым спортивным директором «Локомотива» после предстоящего ухода Дмитрия Ульянова станет Нариман Акавов. Его кандидатуру согласовал совет директоров клуба. Ожидается, что красно-зеленые объявят о назначении в ближайшие дни.

Вместе с Ульяновым «Локомотив» покинет весь спортивный отдел. Акавову поручено сформировать его заново, отвечая за все спортивное направление. При этом приоритеты клуба останутся прежними: ставка на российских футболистов с точечным усилением легионерами.

24 сентября «Чемпионат» сообщал, что Акавов является фаворитом на пост спортивного директора «Локомотива».

До этого Акавов руководил спортивным направлением в «Спартаке», был руководителем селекционного отдела и шеф-скаутом в «Динамо».

После 9 туров «Локомотив» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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