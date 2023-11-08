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Сегодня, 09:00

Аршавин о возможном уходе Коваленко в аренду: «Малореально, у «Зенита» не такая большая обойма»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Александра Коваленко в аренду в зимнее трансферное окно

«Коваленко — молодой игрок, он безусловный талант. Саша заслуженно перешел в одну из топовых команд после «Крыльев Советов». Я думаю, ему нужно немного подождать. Тот же Алип, например, тоже ждал. Все кричали и говорили: «Когда же он уедет?» А сейчас играет на месте человека, который стоит очень дорого на европейском рынке. Думаю, что Коваленко не ошибся и все будет нормально. Уход в аренду зимой? Думаю, что малореально. У «Зенита» не такая большая обойма на данный момент», — сказал Аршавин «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» летом этого года. Он принял участие в 10 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и провел на поле в сумме 270 минут.

Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи».

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Коваленко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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