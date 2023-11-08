Аршавин об уходе Бакаева в ОАЭ: «Он не смог перестроиться под игру «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из команды.

«Думаю, что просто другого варианта не было. Бакаев понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените». Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужна игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать», — сказал Аршавин «СЭ».

Зелимхан Бакаев перешел в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» 19 сентября 2023 года, срок аренды рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.