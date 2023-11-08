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Сегодня, 09:15

Аршавин об уходе Бакаева в ОАЭ: «Он не смог перестроиться под игру «Зенита»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева из команды.

«Думаю, что просто другого варианта не было. Бакаев понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените». Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужна игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать», — сказал Аршавин «СЭ».

Зелимхан Бакаев перешел в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» 19 сентября 2023 года, срок аренды рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Футболисты сборной России. «Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Андрей Аршавин
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Вахда
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

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Брайан Мансилья

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