Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о проблемах российского футбола.

— Вы знаете, про российский футбол я всегда думаю только одно — почему так мало талантливых игроков? — цитирует Венгера Meduza. — В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить.

Я провел очень много времени в прошлом году в России на ЧМ. И был приятно удивлен. Чемпионат был организован очень хорошо, мир познакомился с Россией, наконец-то понял, что Россия — это люди, которые так же, как и везде, хотят жить и жить счастливо.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. За этот период он трижды выигрывал АПЛ, по 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. С «Монако» он становился чемпионом Франции и обладателем Кубка Франции, а с японским «Нагоя Грампус» — обладателем Супекубка Японии.

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