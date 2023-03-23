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Сегодня, 12:08

Андрей Мостовой заявил, что у россиян в «Зените» нет права на ошибку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как воспринимает конкуренцию за место в составе петербургской команды.

«В этом сезоне чувствую себя уверенно. У меня много игрового времени. Хотя понимаю, что права на ошибку нет. Но это школа жизни для всех русских футболистов в «Зените». Если ты это пройдешь, дальше будет намного легче. У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае. На этом тоже нужно учиться. Первые полгода в «Зените» мне было очень сложно. Я прям мучился. Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться — сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция — твой двигатель», — приводит слова Мостового Sport24.

25-летний россиянин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-23-mostovoy-o-russkikh-v-zenite-prava-na-oshibku-net-sygrayesh-plokho-menyayut-pervyye-polgoda-ya-muchilsya
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
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