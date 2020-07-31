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Андрей Мостовой: «Семак выразил мне свою поддержку»

15:41
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»
Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рад возвращению в команду. Ранее стало известно, что он будет готовиться к сезону с сине-бело-голубыми.

«Очень рад тому, что «Зенит» решил меня вернуть, это значит, что в клубе на меня рассчитывают, — цитирует игрока официальный сайт клуба. — Я постараюсь оправдать это доверие. Вчера на базе поговорили с тренером, Сергей Богданович (Семак — Прим. «СЭ») выразил свою поддержку, сказал, что я провел хороший сезон и что он рассчитывает на меня.

Это был мой первый сезон в Премьер-лиге, считаю, что неплохо его провел. У нас была сильная команда, хоть первый круг и выдался неудачным. Но потом все наладилось — все футбольные связи, и вторую часть сезона мы провели на хорошем уровне. Отдохнуть, конечно, не получилось, но ничего страшного — такая ситуация в мире, все находятся в одинаковом положении. Планирую начать сезон с боевым настроем».

В прошедшем сезоне 22-летний футболист выступал за «Сочи». В 26 матчах он забил шесть мячей при пяти голевых передачах.

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