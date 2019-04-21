Андрей Ещенко: "Мы успокоились только когда забили второй мяч"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после победы над "Енисеем" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что не испытывает никаких проблем со здоровьем.

– Расскажите о вашем возвращении в основу.

– Случилось так, что Рассказов получил травму, и решили выпустить меня. Я очень рад выйти, плюс результат получился хорошим. Я доволен.

– Никаких проблем со здоровьем больше не испытываете?

– Играл же.

– Какой момент матча был ключевым?

– Мы успокоились, когда второй забили.

– А после первого?

– Зотов потом попал в перекладину. А если бы в створ, тогда что?

– Если бы не забили перед перерывом, было бы сложнее?

– Счет на табло.

– Адриано отдал два голевых паса.

– Красавчик!

– Может его отодвинуть чуть-чуть, сделать распасовщиком?

– А в нападение кого? Меня? (Елена Григорьевская)