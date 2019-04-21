22:07 | Футбол — РПЛ

Андрей Ещенко: "Мы успокоились только когда забили второй мяч"

0
Обсудить

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко после победы над "Енисеем" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что не испытывает никаких проблем со здоровьем.

 
21 апреля. Москва. &quot;Спартак&quot; &ndash; &quot;Енисей&quot; &ndash; 2:0. 45+1-я минута. Гол Николая Рассказова."Спартак" победил. Но с трибун свистели

– Расскажите о вашем возвращении в основу.

– Случилось так, что Рассказов получил травму, и решили выпустить меня. Я очень рад выйти, плюс результат получился хорошим. Я доволен.

– Никаких проблем со здоровьем больше не испытываете?

– Играл же.

– Какой момент матча был ключевым?

– Мы успокоились, когда второй забили.

– А после первого?

– Зотов потом попал в перекладину. А если бы в створ, тогда что?

– Если бы не забили перед перерывом, было бы сложнее?

– Счет на табло.

– Адриано отдал два голевых паса.

– Красавчик!

– Может его отодвинуть чуть-чуть, сделать распасовщиком?

– А в нападение кого? Меня? (Елена Григорьевская)

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ