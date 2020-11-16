Ананидзе опроверг слухи о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Спартака» и «Ротора» отреагировал на новость о том, что он собирается завершить карьеру.

В своем Instagram грузин разместил скриншот новости с одного из сайтов и сопроводил его тремя смеющимися эмодзи и одним эмодзи среднего пальца.

Instagram Ананидзе. Фото Instagram

В августе 28-летний футболист заключил контракт с волгоградским коллективом, но из-за травмы не провел за команду ни одного матча и в сентябре покинул клуб.

За основной состав «Спартака» хавбек провел 146 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 17 результативных передач. Полузащитник стал самым молодым автором гола в истории москвичей: он отличился в возрасте 16 лет.

«Спартак» дважды отправлял Ананидзе в аренду — в «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Хавбек является чемпионом России 2017 года в составе «Спартака» и победителем Кубка страны в составе «Ростова» (2014).