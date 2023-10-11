Сутормин: «Было много разговоров, что «Спартак» готов стать чемпионом. Начали терять очки, заговорили по-другому»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о конкуренции со «Спартаком» в чемпионате России.

«Если брать последнюю игру, было много разговоров: «Вот, «Спартак» набрал хорошую форму. Они готовы стать чемпионами». Хотя, как только они начали терять очки и проигрывать, так сразу заговорили совсем по-другому. Иногда объективности не хватает, но такие вещи подогревают интерес к матчам. Понятно, что мы принципиальные соперники, хотим обыграть друг друга», — сказал Сутормин «СЭ».

В 5-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счетом 3:1.

После 11 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают третью строчку (20 очков), красно-белые — шестую (17 очков).