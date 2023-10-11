Сутормин: «Все вспоминают, как «Спартак» становился чемпионом несколько раз подряд. Теперь мы становимся!»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о конкуренции со «Спартаком» в чемпионате России.

«Спартак» главный раздражитель? Наверное, так можно сказать. Красно-белые всегда настраиваются на чемпионство, являются одним из главных претендентов. Поэтому складываются такие эмоциональные матчи. Возможно, еще есть значение в противостоянии Санкт-Петербург — Москва. Все вспоминают, как «Спартак» становился чемпионом несколько раз подряд. Теперь мы становимся! Идет противостояние, никто не хочет уступать», — сказал Сутормин «СЭ».

В 5-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» в Москве со счетом 3:1.

После 11 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают третью строчку (20 очков), красно-белые — шестую (17 очков).