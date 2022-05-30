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Алексей Стукалов заявил, что покидает «Уфу»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Стукалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Стукалов заявил, что покидает пост главного тренера «Уфы».

«Контракт с «Уфой» расторгнут по обоюдному согласию. От кого исходила инициатива? Мы сели вместе с руководством и приняли решение, которое с учетом многих факторов будет оптимальным как для меня, так и для клуба. Что касается дальнейших планов, то я открыт для предложений. Конкретных вариантов, конечно, пока нет. Только-только расстались с «Уфой», — приводит слова Стукалова «РИА Новости Спорт».

Стукалов возглавил команду в апреле 2021 года. По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела в ФНЛ. Команда проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) в стыковых матчах.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220530/futbol-1791665371.html
Футбол
ФК Уфа
Алексей Стукалов
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3
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4
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5
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