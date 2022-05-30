Гендиректор «Динамо» прокомментировал слухи про переход Глушакова
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в состав бело-голубых.
«Правда ли, что Глушаков переходит в «Динамо»? Нет, не правда», — сказал Пивоваров «СЭ».
Сегодня о таком варианте трансфера сообщил известный комментатор Константин Генич.
Последние два сезона 35-летний футболист играл за «Химки». В минувшем сезоне он забил 11 мячей в 29 встречах премьер-лиги и стыковых матчей. Ранее Глушаков играл за такие московские клубы, как «Локомотив» и «Спартак».
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|56
|
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|16
|5
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|53
|
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|
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|5
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|
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|9
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|
13
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|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
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|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
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|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
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|5
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
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|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
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|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
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|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
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|
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Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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