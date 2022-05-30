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Сегодня, 10:25

Гендиректор «Динамо» прокомментировал слухи про переход Глушакова

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в состав бело-голубых.

«Правда ли, что Глушаков переходит в «Динамо»? Нет, не правда», — сказал Пивоваров «СЭ».

Сегодня о таком варианте трансфера сообщил известный комментатор Константин Генич.

Последние два сезона 35-летний футболист играл за «Химки». В минувшем сезоне он забил 11 мячей в 29 встречах премьер-лиги и стыковых матчей. Ранее Глушаков играл за такие московские клубы, как «Локомотив» и «Спартак».

Денис Глушаков
ФК Динамо (Москва)
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