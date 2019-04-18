Алексей Миранчук: "Локомотив" хочет попасть в Лигу чемпионов"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук перед матчем 24-го тура премьер-лиги против ЦСКА заявил, что его команда хочет попасть в Лигу чемпионов.

- Дополнительная тренировка штрафных? Стараемся уделять этому время, что дает свои плоды, - сказал Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе. - Не зря мы это делаем. Главное, чтобы команде помогало набирать три очка.

- ЦСКА? Интересная игра, важная. Настраиваемся очень серьезно, - отметил Алексей Миранчук. - Ждем поддержку болельщиков и надеемся на положительный результат. Всегда надо настраиваться на победу, а игра уже покажет. Все от нас зависит. Все понимают серьезность этой финишной прямой. Мы хотим в Лигу чемпионов.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 42 очка.

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