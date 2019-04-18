16:27 | Футбол — РПЛ

Алексей Миранчук: "Локомотив" хочет попасть в Лигу чемпионов"

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Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук перед матчем 24-го тура премьер-лиги против ЦСКА заявил, что его команда хочет попасть в Лигу чемпионов. 

- Дополнительная тренировка штрафных? Стараемся уделять этому время, что дает свои плоды, - сказал Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе. - Не зря мы это делаем. Главное, чтобы команде помогало набирать три очка. 

- ЦСКА? Интересная игра, важная. Настраиваемся очень серьезно, - отметил Алексей Миранчук. - Ждем поддержку болельщиков и надеемся на положительный результат. Всегда надо настраиваться на победу, а игра уже покажет. Все от нас зависит. Все понимают серьезность этой финишной прямой. Мы хотим в Лигу чемпионов.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 42 очка.

Локомотив - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=oaRbakAc6hw&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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