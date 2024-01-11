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Сегодня, 20:13

Мостовой: «Надо смотреть на форму Глушакова, но в РПЛ сейчас медленный футбол, может и потянет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

«Глушаков в «Ростове»? Не знаю, давно не видел Дениса на поле. Надо смотреть на его физическую форму, но сейчас в РПЛ медленный футбол, может и потянет. Если желанием есть и физическое состояние позволяет играть, то никаких проблем не вижу», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Ранее Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге за костромской «Спартак» и отметился 1 результативной передачей.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Денис Глушаков
ФК Ростов
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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