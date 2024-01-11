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Глушаков о медосмотре в «Ростове»: «Молодой, перспективный. Еще поиграю»

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Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский полузащитник Денис Глушаков рассказал «СЭ» о прохождении медосмотра вместе с «Ростовом».

В четверг, 11 января 36-летний футболист посетил одну из московских клиник вместе с футболистами ростовской команды.

«Медобследование прошел нормально. Сказали, что все хорошо: молодой, перспективный, еще поиграю. Тренера на медосмотре не видел, общался с ним до этого. Валерий Георгиевич Карпин поговорил со мной и взял на сборы. Надо подготовиться, пройти хорошо тренировочный процесс, а дальше видно будет, как судьба сложится», — сказал Глушаков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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