Евгений Бушманов: «Готов рассматривать любые варианты работы»

Бывший главный тренер «Велеса» и экс-защитник «Спартака» Евгений Бушманов рассказал об отсутствии новых предложений о работе.

«Пока нет конкретных вариантов. Готов рассматривать любые варианты. Есть желание работать», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

52-летний специалист был уволен из «Велеса» 4 октября 2023 года. Под его руководством московская команда провела 12 матчей во второй лиге, дивизион «А», группа «Золото», в которых одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.