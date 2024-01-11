Константин Тюкавин: «Я заслуженно стою 10 миллионов евро»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою трансферную стоимость. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
«Я не знаю, как они оценивают. Спасибо, что повысили. А сколько должно быть — не знаю. Как думаете? 10 миллионов евро? Значит, заслуженно столько и стою», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач в 18 матчах. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 18 турах.
Источник: РБ Спорт
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