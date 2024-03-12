Медведев — о возможном переходе Джикии в «Зенит»: «Он должен играть в «Спартаке»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, попадет ли защитник «Спартака» Георгий Джикия в сферу интересов сине-бело-голубых, в случае если станет свободным агентом.

«Заинтересует ли Джикия «Зенит», если станет свободным агентом? Джикия должен играть в «Спартаке». Это его команда», — сказал Медведев «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых 7 матчей.