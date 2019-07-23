Александр Мартынович: "Краснодар" – мой дом, моя команда"

Защитник "Крансодара" Александр Мартынович поделился эмоциями после матча 2-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:2), который стал для него 200-м в составе краснодарцев.

– Двести матчей – это очень много, – приводит слова Мартыновича официальный Youtube-канал клуба. – Я счастлив провести столько игр за "Краснодар". Это мой дом, моя команда, поэтому чувствую себя так, как будто выполнил долг перед командой, проведя двести матчей за этот клуб.

Придя в раздевалку на перерыв, чувства было не самые лучшие. Но, пообщавшись с командой и тренерским штабом, была уверенность, что мы сможем вернуться в игру переломить ее ход. Эта встреча еще одно доказательство того, что не стоит опускать руки и нужно всегда верить в свою философию игру.