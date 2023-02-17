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Маньяков: «Мне ничего неизвестно о продлении контракта «Динамо» с Фоминым»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию о том, что его клиент продлил контракт с командой.

«Позвоните у источника и спросите, если они так говорят. Мне ничего неизвестно об этом. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», — приводит слова Маньякова Metaratings.ru.

25-летний хавбек выступает за московскую команду с 2020 года, его действующее соглашение рассчитано с бело-голубыми до июня 2025 года.

Всего он сыграл за «Динамо» 89 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/manyakov-mne-nichego-neizvestno-o-prodlenii-kontrakta-dinamo-s-fominym-228734/
Даниил Фомин
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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