Маньяков: «Мне ничего неизвестно о продлении контракта «Динамо» с Фоминым»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию о том, что его клиент продлил контракт с командой.

«Позвоните у источника и спросите, если они так говорят. Мне ничего неизвестно об этом. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев», — приводит слова Маньякова Metaratings.ru.

25-летний хавбек выступает за московскую команду с 2020 года, его действующее соглашение рассчитано с бело-голубыми до июня 2025 года.

Всего он сыграл за «Динамо» 89 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.