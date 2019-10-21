Александр Егоров: «Что вы к Казарцеву прицепились? У всех бывают неудачные дни»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) Василий Казарцев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей на 85-й минуте встречи за фол защитника самарцев Александра Анюкова на игроке оренбуржцев Сергее Терехове. Также, Егоров оценил работу Казарцева в этом матче в целом.

— Казарцев должен был назначать пенальти и показать Анюкову желтую карточку, — сказал Егоров.

— Стоило ли назначать свободный удар, который привел к результативной атаке «Крыльев»? Игрок «Оренбурга» отдавал передачу вратарю с чужой половины поля.

— Свободный удар не следовало назначать, пас назад был неумышленным.

— И все же, как оцените работу Казарцева?

— Что вы к Казарцеву прицепились? Он хороший, добротный арбитр, поддержите его, у всех бывают неудачные игры. Посмотрите, как отреагировал на встречу Дмитрий Комбаров: «Отличный матч, попихались, потолкались». (Иван Торопцев)