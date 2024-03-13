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Алдонин назвал Мусаева одним из лучших приобретений ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре новичка команды Тамерлана Мусаева.

«Тамерлан Мусаев – это одно из лучших приобретений, если судить по началу весеннего отрезка. Видно, что он выходит с огромным желанием, здорово, что у него получается, «Оренбургу» забил, вчера с «Ростовом» отличился.

Безусловно, есть конкуренция в лице Чалова и Заболотного, не очень просто себя реализовать, но я уверен, у него все получится. Чем полезнее ты играешь, тем больше шансов оказаться в стартовом составе, что при его огромной самоотдаче и желании вполне реально», – сказал Алдонин «СЭ».

22-летний Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» в декабре 2023 года. В трех официальных матчах он отличился голом дважды: с «Оренбургом» в РПЛ (1:1), и с «Ростовом» в FONBET Кубке России (2:0)

(Иван Косарев)

Евгений Алдонин
Тамерлан Мусаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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Динамо

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И К Ж
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