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13 марта, 18:41

Бышовец: «Краснодар» — абсолютно частный проект. Ему нет аналогов в России»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Владимира Ивича на эмоциях после поражения команды от «Химок» в кубковом матче.

«Стоило ли пожертвовать личными эмоциями ради общего успеха? Сложный вопрос. Потому что бывают ситуации, когда иначе поступить нельзя. Я в какой-то степени понимаю Сергея Галицкого, так как у меня была схожая ситуация, когда я работал в «Маритиму». Иногда после сказанного нет дороги обратно. Мы не знаем истины, но можем предполагать. Не исключаю, что произошло и такое. Тому, что создал в России Галицкий, нет аналогов. «Краснодар» — абсолютно частный проект. Сергей вкладывает в него огромные суммы, и клуб постепенно идет к вершине. Поэтому я не могу критиковать его за подобные решения. У него огромный опыт. Если он так решил, значит, ему кажется, что так будет лучше для всех. В конце концов, это хозяин», — цитирует Бышовца RT.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

Ранее «Краснодар» потерпел поражение от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2) и вылетел из турнира.

Источник: RT
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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