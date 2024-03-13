Бышовец: «Краснодар» — абсолютно частный проект. Ему нет аналогов в России»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, мог ли президент и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволить Владимира Ивича на эмоциях после поражения команды от «Химок» в кубковом матче.

«Стоило ли пожертвовать личными эмоциями ради общего успеха? Сложный вопрос. Потому что бывают ситуации, когда иначе поступить нельзя. Я в какой-то степени понимаю Сергея Галицкого, так как у меня была схожая ситуация, когда я работал в «Маритиму». Иногда после сказанного нет дороги обратно. Мы не знаем истины, но можем предполагать. Не исключаю, что произошло и такое. Тому, что создал в России Галицкий, нет аналогов. «Краснодар» — абсолютно частный проект. Сергей вкладывает в него огромные суммы, и клуб постепенно идет к вершине. Поэтому я не могу критиковать его за подобные решения. У него огромный опыт. Если он так решил, значит, ему кажется, что так будет лучше для всех. В конце концов, это хозяин», — цитирует Бышовца RT.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

Ранее «Краснодар» потерпел поражение от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2) и вылетел из турнира.