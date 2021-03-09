«Алана Николаевна снова в строю». Жена Мамаева выложила стильное фото

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева опубликовала у себя в Instagram фото и сообщила, что она снова в строю.

«Алана Николаевна снова в строю! Ребят, всем, кто писал мне слова поддержки, хочу сказать огромное человеческое спасибо», — написала девушка.

2 марта супруга Мамаева в соцсети рассказала об измене мужа. 3 марта появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой.

Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.