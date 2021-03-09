Гендир «Рубина» сообщил, в какой клуб может уйти Слуцкий

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о влиянии Леонида Слуцкого на команду и российский футбол в целом, а также назвал клуб, куда готов отпустить специалиста.

По его словам, у Слуцкого с командой сложилась отличная химия, поэтому уходить никуда он не собирается.

«Для России возвращение Слуцкого — это большая удача, — цитирует Сайманова «Чемпионат». — Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 млн просмотров. Это же о чем-то говорит. Мы живем в современном мире, люди каждый день читают новости, нужна не только битва, но и веселье.

Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с прошедшим праздником женщин! Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен — Слуцкий не уйдет. Только в «Реал», если они его пригласят!".