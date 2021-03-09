Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на интерес к Спаллетти

14:38
Лучано Спаллетти. Фото AFP
Лучано Спаллетти. Фото AFP
Теги:

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к бывшему главному тренеру «Зенита» Лучано Спаллетти.

«Это все слухи! Очередной вброс, никто со Спаллетти из «Спартака» не связывался», — сказал Фетисов «СЭ».

Как сообщает Аffaritaliani, красно-белые «с радостью готовы вернуть специалиста в Россию». Также в услугах 62-летнего тренера заинтересованы «Лацио» и «Наполи».

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», который он покинул еще в мае 2019 года.

Напомним, нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона-2020/21.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир