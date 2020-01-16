Алан Дзагоев: «ЦСКА не хватает баланса, поэтому я больше нужен в опорной зоне, чем в атаке»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что в нынешней ситуации ему полезнее играть в опорной зоне армейцев.

— Думаю, в этом составе в опорной зоне мне будет лучше. Для меня не проблема сыграть и под нападающим, и слева, и справа, но все-таки у нас молодая команда, поэтому необходимо стабилизировать игру в центре поля. Иногда нужно искать вариант вперед, а иногда — передернуть мяч справа налево или слева направо, просто чтобы измотать соперника. Команда соперника, играющая без мяча, всегда больше устает.

Конечно, в этом плане я больше помогу в опорной зоне. В атаке всегда нужно искать между линиями, где больше нужно обострять, а не катать мяч.

ЦСКА не хватает баланса. Мы не всегда понимаем, когда нужно обострить, а когда просто покатать. Конечно, главная причина — возраст. Игроки у нас качественные, но многим еще недостает опыта. Скажем, когда мы с Щенниковым и Набабкиным начинал в ЦСКА, у нас вся остальная команда была опытнейшая. А сейчас молодость превалирует. Наверное, от меня как от опытного футболиста сейчас требуется еще больше помощи молодым. (Виталий Айрапетов, Вячеслав Короткин)

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