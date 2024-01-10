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Сегодня, 18:02

Ахметов не сможет получить две медали по итогам нынешнего сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов заявил, что полузащитник Ильзат Ахметов, который перешел из «Краснодара» в «Зенит», не сможет получить две медали по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Две медали Ахметов получить не сможет. В Регламенте РПЛ говорится, что футболистам клуба-чемпиона вручаются золотые медали, равно как и футболистам из команд, занявших второе и третье места, вручаются серебряные и бронзовые медали. Футболист — это лицо, имеющее договорные отношения с клубом, то есть действующий контракт. Соответственно, Ахметов может получить медаль только как игрок той команды, с которой имеет договорные отношения», — приводит «РБ Спорт» слова Фетисова.

Ахметов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления еще на один год.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. «Зенит» находится на второй строчке с 36 баллами.

Источник: РБ Спорт
Ильзат Ахметов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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